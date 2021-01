Kimberly Reyes recordó el curioso accidente que tuvo su esposo en plena pedida de mano

Kimberly Reyes compartió en sus redes sociales imágenes del día que aceptó unir oficialmente su vida con la de Federico Severini . En el primer video se ve a la modelo muy entusiasmada bailando la famosa canción 'Shaky Shaky', del artista urbano Daddy Yankee , sin saber que, poco después, su pareja se animaría a hacerle una importante y romántica propuesta.

En el clip siguiente la presentadora aparece abrazando a su prometido, quien está intentando controlar un inesperado sangrado. "La única propuesta de matrimonio que al novio de los nervios le baja sangre por la nariz y mancha a toda la familia", escribió la actriz en la publicación.

Pese al incidente, la modelo disfrutó el momento y tardó muy poco en vestirse de novia para darle el sí, pues según lo reveló en su Instagram, dos horas después contrajeron matrimonio. Para la especial e inolvidable ocasión, la barranquillera utilizó un largo traje blanco con transparencias y una delicada tiara sobre su cabello ondulado.

Kimberly Reyes suele enternecer a sus seguidores con los emotivos mensajes que le dedica a su esposo para hacerle saber que está complacida de ser su compañera de vida.

"Hoy no es nuestro aniversario, ni tampoco una fecha especial; es un día como cualquier otro en el que celebro lo afortunada que me siento de tenerte en mi vida", "¡una y mil veces gracias por escogerme como tu esposa!", "no me cansaré de agradecerle a Dios y a la virgen por haberme permitido encontrarte y darme el honor de ser tu esposa", son algunas de las amorosas palabras que ha compartido la modelo en las plataformas digitales para celebrar su unión con Federico Severini .