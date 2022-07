Kevin Roldán necesitó casi 24 puntos de sutura por un accidente: "me abrí todo el brazo"

A propósito de la promoción de su disquera Kings Récords, el reconocido cantante de música urbana Kevin Roldán se le midió a responder preguntas curiosas para Caracoltv.com como si ha robado algún objeto en su vida, si regresaría con alguna exnovia o si alguna vez llegó a tener una conducta tóxica como revisarle el celular a una pareja sentimental.

En medio de la entrevista, el intérprete de 'Hasta abajo' reveló que el dolor más fuerte que ha experimentado en toda su vida lo tuvo recientemente, más específicamente cuando se golpeó uno de los brazos y tuvo que ser trasladado a un centro de salud para ser evaluado por los médicos, quienes se apresuraron a suturar la herida.

"Me abrí el brazo completo, todavía tengo la cicatriz aquí (...) Me di contra una cosa que me abrió todo el brazo ahí, me llevaron a la clínica, me cogieron como 24 puntos. Eso fue un aprendizaje bien duro", comentó. Roldán señaló que ya se encuentra bien de salud, pero precisó que este incidente le sirvió de enseñanza para cuidar de sí mismo.

Durante la entrevista también expresó que le molesta revisar el teléfono de su novia o que ella lo haga con el de él, a pesar de que era una actitud que hacía años atrás. Sin embargo, con el tiempo y a partir del fallecimiento de su padre descubrió que en el celular hay información delicada asociada a su carrera artística o a las empresas que no debe estar al alcance de todo el mundo.