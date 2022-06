De cantante urbano a empresario: Kevin Roldán apoyará artistas emergentes con su sello King Récords

El famoso cantante de música urbana Kevin Roldán no para de sorprender a sus seguidores. En esta oportunidad, el joven decidió hablar en Caracoltv.com sobre todo el proceso por el que tuvo que atravesar durante el 2020, en la pandemia por COVID-19, para convertirse en todo un empresario de la industria con la creación de su sello discográfico King Récords.

Mira también: Kevin Roldán logró uno de sus sueños y selló una alianza para la creación de 'King Films'

Publicidad

La disquera, que ya ha sido catalogada como una de las más importantes en crecimiento, tiene como objetivo encontrar nuevos artistas y acompañarlos en la creación de sus respectivos proyectos. Cabe resaltar que está enfocada únicamente en el género urbano, pues Roldán considera que los sonidos underground y estilo callejero son precisamente lo que le permite diferenciarse de otros exponentes.

Te puede interesar: Video: Kevin Roldán prestó su lujoso Lamborghini y el vehículo causó accidente de tránsito

En medio de la entrevista, el intérprete de 'Hasta abajo' respondió cómo se ve en el ámbito artístico y empresarial dentro de aproximadamente 10 años:

"Me imagino que ya teniendo la disquera independiente más importante del planeta (...) Yo quiero darle música a la gente, pero no creo que hasta allá. O sea, bueno no sé, de pronto hasta los 35, ya me habré retirado. No sé, tú sabes que uno a veces dice 'en tal época va a pasar eso' y por cuestiones de la vida pasan cosas mejores, entonces esperemos que sigamos con la bendición de Dios", comentó.

Publicidad

Adicionalmente, señaló que se siente más motivado que nunca a prestarle una mano amiga a los ancianos, niños o personas con enfermedades, pues considera que tiene propósitos personales muy furtes que lo ayudan a mantenerse en paz consigo mismo.

El éxito de Ryan Castro no tiene límites

Roldán contó también cómo la historia de superación de su amigo y colega Ryan Castro lo motivó a apoyarlo cuando a penas habían fundado la disquera. Su voto de confianza valió tanto la pena que ahora su exitosos tema 'Jordan' ya alcanza en YouTube más de 197 millones de reproducciones y se sitúa en el top 50 de Spotify.

Publicidad