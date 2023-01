Julián Pérez TV recordó cuando un fan le pidió fotos mientras él afrontaba un duelo: "es mi trabajo"

Julián Pérez TV ha destacado en el mundo del entretenimiento gracias a su personaje de 'La Mona Pelona', pues no solo ha contagiando de alegría a muchos usuarios de Internet, sino que también ha contribuido con la creación de empleo en Pereira, gracias a los proyectos en los que constantemente está trabajando.

Recientemente, el creador de contenido digital le concedió una entrevista a Caracoltv.com, donde reveló datos curiosos de su vida que no había contado antes frente a las cámaras como aquella canción que en realidad le da pena admitir que le gusta o el primer famoso que conoció cuando empezó a ser parte de la farándula nacional.

Te puede interesar: Con su primer sueldo como influenciador, Julián Pérez TV le compró una lavadora a su mamá

Publicidad

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando un fanático le pidió una fotografía mientras él atravesaba por uno de los momentos más difíciles de toda su vida.

No te pierdas: Julián Pérez recibió distinción honorífica en Pereira por su trabajo digital: "he sido constante"

"El día que mi mamá falleció, yo iba en el aeropuerto, con gafas y todo y unas personas se me acercaron. Obviamente es mi trabajo, no sabían todavía qué estaba pasando y aún así pues nos tomamos la fotos, pero creo que ha sido el momento más incómodo de mi vida porque en ese momento uno no quiere hablar con nadie, pero tenía que tener claro que eso hace parte de mi trabajo", señaló en medio de la entrevista.