Jhon Alex Toro explica los motivos por los que no estaría con una persona, aunque fuera la última

Nadie puede negar que al momento de enamorarse siempre hay ciertas exigencias o límites que no estamos dispuestos a cruzar, lo que hace que no todas las personas sean de nuestro total agrado. Es por ello que Jhon Alex Toro nos cuenta tres motivos que lo harían desinteresarse de alguien y no querer tenerla cerca aunque fuera la única en el mundo.

Aunque la historia de 'El último hombre sobre la tierra' pareciera ser algo fuera de lo normal, no es algo tan alejado de nuestra realidad, pues todos conocemos gente de la cual quisiéramos estar totalmente separados, pero que al momento de conocerlos verdaderamente podemos cambiar de opinión.

Jhon Alex Toro es el encargado de darle vida a 'Piquiña', un hombre que a simple vista es despreocupado, desinteresado y sin muchas aspiraciones, que está interesado en salir con Liliana (interpretada por Laura Acuña ) y que intenta de todo para llamar su atención.

Todo esto se lleva a cabo en una especie de escenario post apocalíptico, catalogado de esta forma por el actor, el cual nos da una importante lección sobre el amor y las relaciones con las otras personas, especialmente a quienes no nos damos la oportunidad de conocer.

En medio de este lanzamiento, Jhon Alex Toro se le mide a respondernos acerca de los motivos por los que definitivamente se alejaría de una persona y por los que muy difícilmente se llevarían bien.

A su vez, este actor nos explica por qué no podría tener mucha tolerancia ante ellos y que lo llevarían a decirle que no estaría con él o ella ni aunque fuera la última persona sobre la tierra.

