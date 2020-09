Jessi Uribe confiesa la razón por la que acabó su relación con Sandra Barrios

Jessi Uribe generó polémica en redes sociales luego de referirse a su anterior relación. El artista de música popular realizó una transmisión en vivo para responder las preguntas de sus seguidores y, como de costumbre, varias personas indagaron sobre su separación con Sandra Barrios.

El artista aseguró que Paola Jara no fue la culpable de la ruptura, incluso señaló que pudo haberse enamorado de cualquier otra mujer y haber tomado la misma decisión. Para Uribe lo más importante son sus hijos y dejó en claro que ellos se encuentran bien y comprenden la situación, pues ya asimilaron que sus padres tienen una nueva familia.

Una usuaria de la red social criticó al cantante por dejar a la mujer que estuvo a su lado cuando aún no había llegado a la fama. Jessi Uribe no se quedó de brazos cruzados y respondió. Según el intérprete de ‘Amor de amantes’, fue casualidad que el mejor momento de su carrera llegara justo cuando su relación con Barrios tenía que llegar a su fin.

“Yo le agradezco a ella por todo lo que estuvo conmigo, no soy un desagradecido como dicen, pero me parece a mi muy paila estar con una persona por agradecimiento y no hablo de toda la vida porque sí estuve enamorado, tuvimos cuatro hijos, para tener cuatro hijos hay que estar enamorado pero ya pasó lo que tenía que pasar (…) pero mi carrera se la debo es a Dios”, afirmó el artista.

Las críticas no se hicieron esperar, muchos expresaron su rechazo ante las respuestas ofrecidas:“Claro que es un mal agradecido, saber que era un don nadie y por la esposa llegó a ser alguien”, “No metas a Dios en tu adulterio, abandono y desfachatez”, “Si el don de cantar te lo dio Dios pero la madre de tus hijos estuvo contigo cuando eras un don nadie”, fueron algunas de las reacciones.