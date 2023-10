Jessi Uribe confesó que su canción ‘OK’ la escribió pensando en un hombre, ¿por qué?

Jessi Uribe es uno de los cantantes colombianos más comentados por el público y lo cierto es que tiene bastantes seguidores que no se pierden ni un detalle de su vida y que, por supuesto, le hacen preguntas sobre la misma, especialmente en redes sociales.

Ahora, el cantante le concedió una entrevista a La Kalle, en donde habló sobre su música y dio un dato que nadie sabía, se trata de su inspiración para escribir uno de sus sencillos más famosos, conocido como ‘OK’.

“Ya lo nuestro acabo, sé que no fui el mejor, pero di un poco más que tú. Ok, yo te acepto mi error, pero con tu orgullo nunca has podido aceptarlo”, es el inicio del tema musical que, además, es un himno al despecho que ha sido interpretado por millones.

Durante la conversación con el medio, el artista bumangués se sinceró sobre la historia detrás de la letra y recordó un momento en su vida en el que estuvo en la mitad de un triángulo amoroso y le rompió el corazón a un hombre.

Al parecer, el cantante de ‘Dulce Pecado’ habría conocido a una mujer comprometida y a pesar de saber que no estaba soltera, decidió iniciar una relación. Afirmó que ella siempre le hablaba de su expareja y hacía críticas sobre él.

Según el músico, siempre pensó que este hombre no era bueno, hasta que lo conoció y se dio cuenta de que todo no fue como se lo habían hecho creer, “yo conocí a esta persona y realmente era normal, no era el malo que me pintaban”, explicó.

Uribe hizo énfasis en que escribió la canción pensando en él, como si se la estuviera dedicando a ella, la mujer que, en ese momento, era su pareja. Se concentró en lo que diría el hombre, pues, aunque seguía buscando a su expareja, ella ya estaba con el cantante.

Finalmente, habló un poco más sobre su pareja en ese momento , aseguro que siempre decía que la responsabilidad era de otros, “ella nunca tuvo la culpa de nada, pero las relaciones se acaban por dos personas, no solo por una”, explicó.