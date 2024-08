Jennifer Lopez y Ben Affleck se divorcian: estos pueden ser los motivos de la ruptura

Jennifer Lopez y Ben Affleck se divorcian oficialmente. Los rumores sobre la ruptura amorosa iniciaron luego de que el famoso actor se ausentara en la fiesta de cumpleaños número 55 de ‘La Diva del Bronx’ el pasado 24 de julio y de que no hubiesen celebrado juntos su segundo aniversario de bodas.

Según la información publicada por el Daily Mail, ambos tomaron la difícil decisión después de intentar salvar su matrimonio en repetidas ocasiones. Ahora el portal TMZ hizo público que la cantante asistió al Tribunal Superior del condado de Los Ángeles con los documentos necesarios para pedir su divorcio este 20 de agosto, justo dos años después de haber tenido su boda en Riceboro, Georgia.

Mira también: Nadia Ferreira se mostró incómoda ante pregunta sobre Jennifer Lopez, ¿hay una mala relación?

Por qué se separarán Jennifer Lopez y Ben Affleck

El citado medio expuso que los problemas, al parecer, se originaron principalmente por desacuerdos con la adicción al alcoholismo que tiene Affleck y también a la diferencia entre los estilos de vida de los dos.

Publicidad

Todo inició, aparentemente, cuando la intérprete de temas como ‘On the floor’ y ‘Get right’ lanzó una línea de bebidas alcohólicas llamada Delola de Lopez en abril de 2023, pues Ben consideró este hecho como “insultante y peligroso” al haber luchado contra la dependencia a estas sustancias durante varios años.

No te pierdas: Jennifer Lopez enciende las redes con sensuales fotos en lencería a sus 54 años

A esto se le sumó el hecho de que Lopez quiso estar expuesta ante los medios de comunicación mientras que él optaba por tener una vida mucho más privada y alejada de las cámaras: “su obsesión por la fama se volvió demasiado para él”, dijo la fuente.

Publicidad

La compra de una lujosa mansión en Beverly Hills avaluada en 68 millones de dólares también fue un detonante para que terminaran, dado que el intérprete de películas como ‘Aguas profundas’ y ‘The Flash’ no estuvo de acuerdo con pagar esa suma de dinero, argumentando que era bastante cara y nunca viéndola como un hogar.

Te puede interesar: Conoce las excentricidades de la mansión que Jennifer Lopez y Ben Affleck habrían comprado

Por último, se encuentra la publicación del documental ‘JLo, this is me… Now: A love story’, en donde expuso abiertamente su vida personal y dejó ver cómo era su relación como pareja.