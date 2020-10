Hijos de Cristiano Ronaldo derrochan ternura bailando salsa

Los pequeños hijos del futbolista Cristiano Ronaldo y su pareja, la modelo Georgina Rodrígue z, acaparan frecuentemente la atención de los internautas, no solo por la fama de sus padres, sino también por su ternura.

En esta ocasión la modelo compartió en su cuenta de Instagram un video en el que dos de sus hijos demostraron todo su swing bailando salsa.

Al ritmo del salsero nicaragüense Luis Enrique y su popular tema ‘Yo no se mañana’, Alana, de dos años de edad y Mateo de 3, bailaron y divirtieron no solo a la modelo, quien no dudó ni un minuto en compartir el clip, sino también a sus millones de seguidores.

Bailando en pijama y frente al tv, los pequeños niños derrocharon ternura mientras bailaban e intentaban entonar la letra de la canción.

“¿Hasta donde los ama mamá?”, se le escucha decir en el video a Georgina, mientras los pequeños responden felices: “¡hasta la luna!".