Hermana de James Rodríguez se despachó contra seguidor que la llamó "mantenida"

Juana Valentina Rodríguez compartió una foto en redes sociales y desató una gran polémica. Al parecer, muchos de sus seguidores creen que todos sus viajes y lujos son patrocinados por su hermano James Rodríguez.

“Miss the airport life”, que en español traduce “extraño la vida del aeropuerto”, fue la frase que acompañó la última publicación de esta empresaria. Juana Valentina decidió recordar uno de sus viajes y compartió una fotografía en donde aparece posando en lo que podría ser una sala de espera.

Los comentarios no se hicieron esperar y, esta vez, las reacciones no fueron del todo positivas. Un usuario de la red social arremetió contra la joven y la tildó de “mantenida”, la actriz no se quedó de brazos cruzados y decidió responderle de una forma muy contundente.

Esta mujer decidió explicarle detalladamente al navegante de la red cuáles sus ocupaciones. La creadora de Splendor 98 no dudó en nombrar en el comentario a su manager para que todos aquellos que tengan dudas sobre su trabajo acudan a él para confirmar su versión.

Esa no fue la única crítica que recibió, pues el malintencionado comentario desató polémica y poco a poco fueron llegando a su publicación más usuarios para cuestionar su independencia; sin embargo, sus fanáticos se encargaron de defenderla.

“James la mantiene o quien creen que le paga todo es una niña consentida por eso no hace nada, “Ojalá yo tuviera un hermano que me mantenga jajaja”, “¿A la gente qué le pasa? Ella estudia y tiene su propia empresa, cuenta con suerte de tener al mejor jugador colombiano como su hermano”, “Y si la mantiene, qué? Problema de ella, ya quisieran varios tener un hermano con plata jajaja y ahí sí no estarían de dignos”, fueron algunas de las reacciones.