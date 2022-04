"Hace mucho tiempo dejé de exponer mi vida": Luisa Fernanda W sobre rumores de posible embarazo

Para nadie es un secreto que desde que hay crecimiento de popularidad en redes sociales, muchas personas prefieren ocultar detalles de su vida personal, sin embargo, para las figuras públicas de la farándula nacional, es un poco difícil mantener en secreto vivencias cotidianas. Ese es el caso de Luisa Fernanda W , creadora de contenido digital, quien se ha visto nuevamente involucrada en rumores digitales, esta vez por un supuesto embarazo, del cual salió a pronunciarse públicamente.

A través de las historias en su cuenta de Instagram, donde tiene 16.9 millones de seguidores, la mujer de 28 años habló al respecto sobre el porqué dejó de contar aspectos que "no son de interés público", puesto que recientemente ha recibido constantes mensajes de internautas y conocidos cuestionándole si está o no en dulce espera, a lo que ella les respondió con total seguridad.

Publicidad

Te puede interesar: ¡Al natural! Greeicy Rendón publicó unas fotos mostrando cómo luce su cuerpo con su barriguita

"Me parece muy bonito que la gente se quiera enterar si estoy o no estoy embarazada. Hay mucha gente que se alegra, quizás hay otros que no", así se refirió W al principio de su comunicado hablado.

"Yo pienso que una mujer debe anunciar su embarazo cuando su doctor lo recomiende (...) Y sí, yo sé que soy una figura pública, pero todo el mundo excusa sus insultos y su presión en eso (...), nadie sabe realmente lo que yo hago en mi día a día porque me he vuelto más 'privada' en ese tipo de cosas", fue lo comentado por la intérprete de 'Bloqueo, Bloqueo'.

"Si yo estoy embarazada, esperemos a que por los menos me crezca la barriga para yo poder salir a anunciarles con felicidad 'sí, estoy embarazada' (...) pero si no me crece la barriga, quizás simplemente solo estoy trocita o se me inflamó el colon (...) Yo no estoy negando nada, no estoy confirmando nada, simplemente les estoy diciendo que respeten esos espacios", continuó la famosa.

Publicidad

Asimismo, gracias a un portal de información digital, se dio a conocer las declaraciones completas dichas por Luisa Fernanda W:

Publicidad

Hasta el momento, es lo único que se sabe al respecto.