Greeicy Rendón confiesa si perdonaría o no una infidelidad de Mike Bahía

Greeicy Rendón se le midió a responder las inquietudes de sus seguidores y durante la actividad se topó con una pregunta que estaba relacionada con su actual pareja sentimental, pues uno de los participantes estaba interesado en saber si le perdonaría o no una infidelidad a Mike Bahía , quien tiempo atrás fue tema de conversación en redes por un video viral en el que, supuestamente, aparecía con otra mujer.

Tras leer la pregunta, la artista soltó una risa tímida y empezó a imaginar cuál sería su actitud frente a un dilema amoroso como ese.

"Sí yo creo que sí, o sea llevo muchos años con él, no sé o sea te estoy hablando de algo que no sé, porque si sí me ha sido infiel, no me he dado cuenta", afirmó poco antes de que el intérprete de 'Cuenta conmigo' apareciera en el plano y se involucrara en el tema.

El cantante aseguró que Greeicy ya lo ha perdonado y no tuvo problema en demostrarlo. El ganador del Latin Grammy en la categoría 'Mejor nuevo artista', tomó el hocico de su mascota y empezó a darle "apasionados" besos, mientras su novia los observaba. "Esa se la perdono siempre, mira como se la 'chupetea'", expresó entre risas la caleña.

Finalmente, la sensual artista dejó a un lado las palabras para dar a entender con sus gestos que no hay una respuesta definitiva; sin embargo, con sus declaraciones anteriores dejó entrever el gran amor que siente por su pareja, a quien suele llamar cariñosamente 'cevito', pues aunque respondió dudosa, aseguró que sí sería capaz de pasar por alto un engaño.

