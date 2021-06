Greeicy desató risas luego de contar lo que le ocurrió con una tanga en plena grabación

Greeicy Rendón se ha caracterizado por ser una mujer que, además de divertida y trabajadora, es muy sincera con sus seguidores, ya que les permite conocer la parte cómica de su vida que probablemente muchos artistas intentan ocultar.

En esta ocasión, la caleña sorprendió a sus más de 17 millones de seguidores en Instagram luego de que les contara una anécdota que vivió durante una grabación, debido a la incomodidad que le generaba su ropa interior. Antes de contar la experiencia, advirtió a los usuarios asegurando que consideraba que era un tema completamente normal.

"Vengo a contar una historia que yo sé que muchos van a decir que por qué salgo con estas cosas, pero igual me parece normal. Creo que más de una va a decir a que le pasó lo mismo”, comentó Rendón en las historias de su cuenta personal.

Posteriormente, dijo que un día la llamaron antes de las 6:00 a.m. para que fuera a grabar unas escenas para la serie de Netflix en la que estaba trabajando, de manera que, medio dormida y un poco afanada, se alistó lo más pronto posible para cumplir con su compromiso.

El problema vino horas después, más específicamente cuando estaba rodando una toma en la que debía caminar, dado que la tanga se le des acomodaba.

“En el transcurso del día, me siento con una incomodidad, se me metía el calzón y yo me lo sacaba, me lo sacaba, me lo sacaba y yo decía porque se me mete el calzón tanto, como tan horrible… Yo igual súper profesional, hacía mis escenas normal. Era una escena caminando y yo me acuerdo que sentía eso que me tallaba ahí”, señaló.

Luego de ir al baño de un hotel para revisar qué estaba pasando, la intérprete de 'Los Besos' se percató de que se había puesto al revés la prenda, puesto que se guió por la etiqueta y la marca de panties que estaba usando la tiene en la parte delantera.

"Claro, en medio de mi afán pues… ¿la etiqueta dónde va? Atrás, pues claro, me puse la tanga al revés”, comentó en medio de risas.

Muchos internautas bromearon con la anécdota y hasta recordaron la vez que la novia de Mike Bahía había confesado en el programa The Suso's Show que no acostumbraba a usar ropa interior.