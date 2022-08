Felipe Peláez contó que no pudo cantar frente a Rubén Blades en un álbum de Gilberto Santa Rosa

Por más seguros que se muestran en el escenario o en sus proyectos musicales, los cantantes también cumplen con el rol de ser fanáticos de otros artistas y al momento de conocerlos quedan completamente en blanco. Este es el caso de Felipe Peláez, quien recordó uno de los momentos más vergonzosos que ha vivido frente a otras celebridades durante su extensa trayectoria musical.

Según informó, toco ocurrió cuando Gilberto Santa Rosa lo invitó a él y a otros artistas de talla internacional a participar de un álbum, que posteriormente ganaría un premio Grammy. Los integrantes del selecto grupo de cantantes eran Johnny Ventura, Kany García, Rubén Blades y Guaco, lo que provocó muchos nervios en el intérprete de 'El amor más grande del planeta'.

Todo parecía marchar con normalidad hasta que tuvieron que reunirse para grabar un DVD en vivo en Puerto Rico, pues el cantante colombo-venezolano se quedó en blanco de la admiración que tenía por sus colegas. Ante el shock, Gilberto Santa Rosa tuvo que sentarse a hablar con él para tratar de calmarlo y así continuar con el trabajo que tenía programado.

"Llegó ese momento, cuando yo me di cuenta que me tocaba cantar delante de esos personajes me dio de todo. Yo decía Dios mío, ¿tú sabes lo que es cantar delante de Rubén Blades? (...) Me tocó que Gilberto hablar conmigo 'hey, cálmate, si estás aquí es porque yo quiero que estés aquí, porque quiero que lo hagas bien, relájate, no te pongas nervioso'. Pero yo Dios mío, Kany García, todos ahí sentados, qué locura", comentó en medio de la entrevista.