Fans de Sebastián Yatra enloquecen después de que Ricky Montaner revelara su WhatsApp

Sebastián Yatra ha demostrado en más de una oportunidad tener una muy buena relación con Mau y Ricky Montaner , no solo porque han tenido la oportunidad de colaborar en canciones como 'Ya No Tiene Novio', sino porque su vínculo ha logrado traspasar el área laboral.

Recientemente, Ricky causó furor en las plataformas digitales, debido a que hizo público el número de teléfono del intérprete de 'Pareja del Año'. El hecho ocurrió en la cuenta de Instagram Stefanía Roitman, quien estaba grabando una historia para sus casi 3 millones de seguidores; sin embargo, no se percató de que su novio estaba dictando el WhatsApp de Yatra.

"Buenos días desde el paraíso", escribió la mujer en el video. Allí se le logra ver en la playa, ubicada cerca al hotel donde estaban alojados. A pesar de que había una espectacular vista, los usuarios solo se percataron que en el fondo aparecía el hijo de Ricardo Montaner hablando por vía telefónica con alguien que, aparentemente, requería el número de celular del colombiano, por lo que el joven no dudó en dárselo.

Tiempo después, Yatra no dudó en expresar su molestia, diversión, e incluso, agradecimiento por todo lo que ocurrió. Al parecer, esta no sería la primera vez que es víctima de este tipo de bromas, de manera que sus fanáticos no dudaron el recordárselo y hasta pedirle que se vengara.

"Parce, esto parece un chiste, esto no puede ser en serio que uno sea tan... no, Ricky, qué te pasa... usted es un...", comentó.

La publicación ya reúne más de 500 mil reproducciones y varios comentarios dentro de los que se destacan: "no podemos de la risa, la verdad sí estuvo muy bueno", "como que Ricky cada día nos cae mejor", "Sebas se ríe para no llorar", "bueno, pero conteste al menos", "afortunados los que le lograron chatear", "como rayos no me enteré", "qué linda amistad la de ustedes dos", "ahora te tengo en mis contactos", entre otros mensajes.