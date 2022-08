Fanáticos del Desafío The Box cuestionaron a Valkyria por no integrarse con sus excompañeros

Luego de que salieran de La Ciudad de las Cajas, los Súper Humanos del Desafío The Box han dado mucho de qué hablar en las plataformas digitales, pues constantemente se reúnen en diferentes partes de Colombia y se integran sin importar las casas que representaron dentro de la producción de Caracol Televisión.

Recientemente, los fanáticos del reality aprovecharon las 'Preguntas y respuestas' en el perfil de Instagram de Valkyria, ganadora de esta edición, para cuestionarla sobre la relación con sus excompañeros, pues son contadas las veces en las que ha aparecido integrándose con ellos después de su desempeño en Tobia, Cundinamarca.

Mira también: Exparticipante del Desafío queda en libertad tras ser capturada por presunto tráfico de drogas

Publicidad

"No me ven no por nada raro, sino porque yo tengo desde hace mucho rato la agenda muy llena en diferentes proyectos, en diferentes encuentros en diferentes reuniones que ya he ido programando con mi familia de negocios, etc., entonces es por eso que no me ven, no es por nada malo", señaló.

Te puede interesar: ¡Ya nació! Juan Pablo, del Desafío The Box, reveló las primeras fotos de su hijo

Asimismo, calificó a Ceta como una de "las mejores personas" que conoció en el programa, agregando que le tiene un gran cariño y que sabe que él también la aprecia así no lo diga frecuentemente. De Juan Pablo, aseveró que es un hombre con una personalidad "maravillosa" y que se siente muy feliz de ver el hogar que ha conformado con el nacimiento de su bebé.