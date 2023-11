Fanática sorprendió a Maluma durante uno de sus shows al darle un regalo para su bebé

El reconocido cantante paisa Maluma sigue dando de qué hablar en las plataformas digitales no solo por lo exitoso que ha sido su tour por Estados Unidos, sino también por la acogida que ha tenido desde que anunció en medio de un concierto que será padre de una niña junto a Susana Gómez.

Pese a que ha tenido un par de desaires con fanáticos que han intentado sobrepasarse con él , el intérprete de temas como ‘Coco Loco’, ‘Borró cassetee’, ‘Felices los 4’ y ‘Ya no es niña’ también se ha dejado sorprender por algunos admiradores en medio de sus espectáculos.

Recientemente, se dio a conocer una grabación en la que se observa el momento exacto en el que una integrante del público le pide al colombiano que se acerque para entregarle un obsequio muy especial. Maluma accede a la petición y, cuando recibe el regalo, se percata de que va dirigido para su hija Paris, que todavía se encuentra en el vientre de su madre.

Se trata de un par de zapatos que rápidamente generan ternura entre los asistentes al espectáculo, pues no dudan en gritar a modo de felicitaciones por entusiasmarse ante la llegada de la nueva integrante de su familia. Cabe aclarar que esta no es la primera vez que el ‘Pretty Boy, Dirty Boy’ recibe un presente como este, ya que, cuando recién anunció el embarazo de su pareja sentimental, recibió ropa blanca para bebé por parte de una seguidora.

Maluma continúa su gira de conciertos por Estados Unidos a inicios de noviembre y planea viajar hasta México a finales de este mismo mes. Sin embargo, su trabajo en los escenarios no le impide cautivar a los internautas a través de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 60 millones de seguidores, ya que sigue posteando fotos junto a sus seres queridos.