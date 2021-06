Este es el precio que pudo pagar Mary Méndez por su gato de raza Maine Coon

Cada fin de semana, los colombianos han sido fieles testigos de la belleza y ternura que desborda Elton Calixto, uno de los cuatro gatos de la presentadora del programa La Red de Caracol Televisión, Mary Méndez , puesto que no desaprovecha oportunidad para robar cámara cada vez que enfocan a su tutora.

Esto ha llevado a que muchos seguidores de la modelo fitness se cuestionen sobre el precio que pudo haber pagado por tenerlo en su casa, ya que al ser un felino de raza Maine Coon, es decir, el gato doméstico más grande del mundo, pudo haber invertido una gruesa suma de dinero.

Un ejemplar como este puede llegar a costar cerca de 1.500 dólares, lo que convertido a moneda colombiana significarían unos 5 o 6 millones de pesos. Estos animales provienen directamente de Estados Unidos y, además de su gran tamaño, se caracterizan por tener una orejas llamativas y un pelaje envidiable.

Méndez en repetidas ocasiones ha demostrado ser una excelente ama, ya que consiente responsablemente a sus mascotas y les dedica un par de publicaciones en su cuenta de Instagram , donde reúne poco más de 1 millón de seguidores.

"¿La perfección existe? Sí, y viene con cachetes grandotes. Calixto es noble, relajado, bonachón, buena vida, pegachento a mí, hablador, no se estresa, no se altera, súper respetuoso, excelente hermano, obediente y aquí me podría quedar resaltando todo lo que él es, que a nosotros los humanos nos falta", así lo describió la presentadora.

Los gatos Maine Coon suelen ser uno de los animales domésticos más apetecidos por su longevidad y vitalidad, ya que pueden llegar a pesar más de 6 kilos y medir hasta medio metro. A esto se le suma el hecho de que su esperanza de vida puede estar posicionada entre los 9 y los 13 años, así lo informó el portal Hills Pet.