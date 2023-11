Estas son las exigencias de Karol G para su concierto 'Mañana será bonito fest' en Medellín

Karol G se ha consolidado como una de las artistas con mayor reconocimiento del género urbano; por eso, cuando confirmó su regreso a Colombia este 2023, específicamente a Medellín para realizar el ‘ Mañana será bonito fest ’, más de uno se emocionó con la idea de verla en vivo interpretando sus mejores éxitos musicales.

El evento se realizará los próximos 1 y 2 de diciembre. Desde ya, muchos usuarios de Internet están intentando obtener más información al respecto. Es por ello, que la reportera del programa matutino Día a Día, Sandra Posada, reveló algunas infidencias de la paisa y su equipo de trabajo.

Las exigencias de Karol G para el ‘Mañana será bonito fest’

De acuerdo con lo revelado por la periodista, los organizadores no quisieron ahondar mucho en los invitados especiales; no obstante, señalaron que lo más probable es que se presentan cantantes extranjeros.

“Nadie me quiere hablar de los invitados de los dos conciertos. Lo que sí sabemos es que serán de talla internacional y, aunque no hay nombres, indicó que se presentarán algunos el viernes y otros el sábado”, explicó.

Asimismo, aseguró que ‘La Bichota’ estuvo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín para revisar el montaje y analizar que todo se esté desarrollando de la forma en que está planeado.

A esto se le suma el hecho de que solicitó que se ubicara un catering para las personas que están trabajando con esta gira. Cabe aclarar que la Alcaldía de Medellín se encuentra brindando apoyo por parte de la Policía en materia de seguridad y orden público.

Karol G también pidió llevar a sus propios chefs para que se encarguen de la alimentación del equipo y solicitó un espacio donde pueda realizar sus meditaciones antes de cada espectáculo.

De igual forma, agregó que necesitaba un lugar destinado para sus costureras, quienes se encargan de ajustar los trajes que luce en cada uno de sus espectáculos para que se vea impecable ante sus miles de admiradores.

Por el momento, muchos fanáticos están a la espera de poder ver a la intérprete de temas como 'Amargura', 'Gatúbela', 'Mi ex tenía razón' y 'Una noche en Medellín', así como también de disfrutar de los cantantes que harán parte del evento.