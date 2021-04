Estas fotos de Juan David, participante del 'Desafío The Box', te dejarán sin aliento

Velocidad, equilibrio, trabajo en equipo y mucha disciplina son algunos de los aspectos que deben tener en cuenta los súper humanos cada vez que se enfrentan en cada una de las pruebas del Desafío The Box . Cada día va aumentando el nivel de complejidad, por ese motivo, los tres equipos trabajan en nuevas estrategias para no dejarse amedrentar por los contrincantes y así hacer todo lo que esté en sus manos para conseguir la victoria.

Uno de los hombres que ha generado más revuelo en las redes sociales por su increíble apariencia es Juan David Zapata , un joven de 24 años que ingresó inicialmente al reality con toda la disposición de dejar en alto la bandera de los antioqueños; sin embargo, debido a las nuevas reglas del juego, tuvo que ser remitido al equipo 'Alpha' en donde es admirado por su sentido de pertenencia y agilidad en el terreno de batalla.

A pesar de que en las primeras semanas sus compañeros le llamaron la atención por su bajo rendimiento en las pruebas, Zapata ha logrado vencer los miedos que le han surgido a lo largo del reality y ahora se posiciona como uno de los competidores más fuertes .Con más de 91 mil seguidores en su cuenta de Instagram, el hombre ha podido destacar no solo por su aspecto físico, sino también por sus destrezas para el modelaje.

Juan David tiene una especial pasión por prácticas deportivas como el waterpolo, el crossfit y los entrenamientos funcionales, de manera que aprovecha cada prueba que requiera de habilidades acuáticas para demostrar su talanto. También ha mencionado en diferentes oportunidades que su mayor inspiración es su abuela, ya que sus padres se divorciaron cuando era pequeño y tuvo que pasar toda su vida con ella.

A diario recibe múltiples comentarios como: "oye, me encantas", "desde ya declaro que es uno de mis participantes favoritos del Desafío The Box 2021", "que gusto volver a saber de ti, ya no desaparezcas tanto. Saludos guapo", "lo más bello del Desafío", "el rostro más bonito del reality" y "eres unos de los mas grandes del Desafío, a pesar de los malos comentarios del capitán y de los demás", entre otros mensajes de apoyo.