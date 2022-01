"Estaba muerto en vida": Andy Rivera confesó que desarrolló un trastorno alimentario

Tras largos años de trayectoria artística, Andy Rivera se ha consagrado como uno de los cantantes de música urbana más aclamados del país y también como una de las figuras públicas más sensuales de la farándula nacional. Recientemente, el hijo de Jhonny Rivera, confesó que fue precisamente la presión de hacer su trabajo bien fue la que lo llevó a desarrollar un trastorno alimentario que lo hacía pensar de más en su aspecto físico.

Mira también: ¿Nueva novia? Andy Rivera contó si hay alguna mujer que le esté robando el corazón

Publicidad

"Para rematar desarrollé un trastorno alimentario, ya no tenía fuerzas para hacer la dieta, mi mente solo quería pensar en comer y dormir y mi mente no se podía ocupar de nada, ni del trabajo, ni de mis amigos, ni de la vida misma (...) y cada que se me daba una oportunidad de escaparme del mundo y podía comer a escondidas, me daban unos atracones, cuando descubrí que claro que tenía un trastorno por atracón", puntualizó Rivera.

Según informó, esto se debió básicamente a que empezó a sentir miedo de poder perder todo el éxito que ha alcanzado en su carrera musical y de defraudar a su equipo de trabajo o familia, por lo que decidió incrementar el número de horas que le dedicaba a las clases de música o a desarrollar otro tipo de actividades que le ayudaran a desenvolverse mejor en el escenario.

Publicidad

Te puede interesar: Andy Rivera confesó que llegó a gustarle una fan que se encontró en un concierto

Por último, manifestó que, luego de asistir con profesionales, se enteró de que también presenta un trastorno con déficit de atención con hiperactividad (TDAH), así que se le dificulta un poco centrar la atención en una sola tarea.

Publicidad

De inmediato, cientos de internautas se solidarizaron y le enviaron mensajes de aliento dentro de los que se destacan: "la salud mental es demasiado importante pero demasiado subestimada.... Menos perfección, más realidad", "gracias a Dios estas saliendo de esa situación", "bueno espero que te recuperes y vivas para ti y no para lo demás", entre otros comentarios.

No te pierdas: ¡Con temática de Tik Tok! Así celebró la hija de Andy Rivera su cumpleaños