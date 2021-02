Esta sería la nueva conquista de Neymar

Después de que se diera a conocer la ruptura de Neymar con Natalia Bariluch , se rumora que el futbolista ya tiene fijada su mirada en una modelo que con su despampanante actitud se ha ganado el cariño de los internautas, en especial de los jóvenes, pues cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram.

De acuerdo con la revista italiana Chic, el delantero del Paris Saint Germain ha estado coqueteando a través de sus redes sociales con la reconocida modelo europea Chiara Nasti, quien tiene 23 años de edad. Al parecer, "no hay ni una sola foto que no tenga un 'me gusta' o corazón de Neymar", según afirmó Alfonso Signorini, director del medio escrito, de modo que el brasileño estaría haciendo todo lo posible por llamar la atención de la también influencer para conocerla.

Nasti inició su carrera en el mundo de la moda gracias a que en el 2013 creó un blog donde exponía temas relacionados como tendencias y cuidado personal, lo que le permitió con los años ir consolidando una comunidad fuerte en las plataformas digitales. Posteriormente, ganó mayor reconocimiento al participar de algunos reality shows como 'Dance, Dance, Dance' y 'La isla de los famosos' en Italia. Además, durante largo tiempo trabajó con reconocidas marcas de ropa; no obstante, fue hasta el 2013 que emprendió su propio negocio, llamado Chic Phopia, en donde vende diferentes camisetas.

Neymar no sería el único futbolista interesado en llamar la atención de Nasti, puesto que otros jugadores como el centrocampista alemán, Niklas Dorsch, quien trabaja en el J.A.A. Gante, también estuvo interesado en ella, e incluso, mantuvieron un breve romance. De igual forma, se conoce que la creadora de contenido también sostuvo una relación formal durante tres años con el prestigioso empresario Ugo Abbamonte, con quien se comprometió en el 2017, pero no alcanzaron a llegar al altar.