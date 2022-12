Esta es la razón por la que Mariah Carey es llamada 'La Reina de la Navidad'

La llegada de la Navidad es el momento perfecto para compartir en familia, disfrutar de los rituales y hasta disfrutar de los exitosos temas musicales que caracterizan a esta época del año. Sin lugar a dudas, una de las canciones más recordadas no solo en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo es 'All i want for Christmas is you', interpretada por la artista Mariah Carey.

En alguna oportunidad, Carey reveló que esta canción solo fue compuesta en 15 minutos, pues diciembre es su temporada favorita. Este proyecto ya cuenta con más de 744 millones de visualizaciones en YouTube, sin contar que es reproducida en diferentes estaciones de radio, eventos decembrinos y hasta centros comerciales, convirtiéndose en todo un himno para esta celebración.

Su éxito ha sido tal, que ha aumentado su fortuna, pues aunque está avaluada en 320 millones de dólares, el tema equivale a 60 millones de dólares. Cabe resaltar que Carey hace su mejor esfuerzo por renovarse cada año, pues no solo ha hecho varios remakes del videoclip y de la canción, sino que también procura incorporar nuevos elementos a su imagen que logren llamar la atención de la audiencia.

