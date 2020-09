Esposo de Kimberly Reyes se vengó de la trasquilada con una divertida broma

View this post on Instagram

¡Vuelve y juega!😅 Así se desquitó el esposo de Kimberly Reyes por la trasquilada que le hizo🤣 Etiqueta a tu persona bromista👇🏽 . #kimberlyreyes #kimberlyreyeshfans #federicoseverini #bromaspesadas #bromas #colombia #bogota #barranquilla