Esposa de Beéle confirmó la infidelidad del artista y mostró conversaciones con famosa influencer

Brandon de Jesús López, más recordado en el mundo del entretenimiento como Beéle, se dio a conocer en Colombia y el extranjero gracias a su hit ‘Loco’. Desde allí hizo pública su relación con Camila Rodríguez, su esposa y la mujer con la que actualmente tiene dos hijos.

Pese a que en redes sociales demostraban tener un amor de ensueño, recientemente se expuso que el intérprete de ‘Si te interesa’ y ‘Me arriesgo contigo’ fue infiel, noticia que fue confirmada, de hecho, por la joven a través de TikTok e Instagram.

Camila Rodríguez habló sobre la situación de su matrimonio

Rodríguez inicialmente compartió un video en el que cuestionaba a aquellas mujeres que aparecen en las plataformas digitales hablando de sororidad cuando en la vida real son capaces de destruir matrimonios o familias.

Ante ello, la famosa influenciadora Isabella Ladera respondió con otro clip asegurando que no había roto ninguna relación y que la expareja del artista se estaba pronunciando desde la rabia y el rencor.

Esto fue motivo suficiente para que Rodríguez reapareciera en Internet, pero esta vez con dos polémicos videos en donde señalaba que su esposo la engañó en múltiples oportunidades, solo que ella decidió priorizar el bienestar de sus pequeños, por lo que no puso punto final al romance.

Según explicó, el momento más complejo tuvo lugar durante su segundo embarazo, pues estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego del parto y sin la compañía de Brandon, quien se escudaba en que tenía varios compromisos laborales cuando ella sabía que no siempre era así.

Del mismo modo, expuso unas capturas de pantalla en donde se lee que Beéle invitó a Ladera a que lo visitara en su hotel antes de que saliera de viaje. Asimismo, la creadora de contenido digital le pedía al cantante que la llevara por primera vez a Nueva York.

Así es que se cuenta bien un chisme, con antecedentes, detalles, pantallazos, audios, TODO.

No sé quién es el tal Beele ese, ni la moza Isabella esa (que se metió con él y ella también está CASADAAAA), pero le creo a su esposa Caraoficial. pic.twitter.com/BQCpnzcI9w — Sandy Gómez (@Sandygomezs_) June 4, 2024

Pese a la polémica, Ladera no se ha pronunciado, mientras que el barranquillero se ha dejado ver en Australia preparándose apara algunos espectáculos; no obstante, no ha dado a conocer su versión de los hechos.