"Es lo mejor que me ha pasado": Anuel AA y su novia dieron detalles inéditos de su relación

Anuel AA y Yailin 'La más viral' se convirtieron en una de las parejas más controversiales actualmente, debido a la gran cantidad de críticas que han recibido desde que hicieron público su compromiso. A pesar de esto, se han mostrado como una relación sólida y seria.

Sin importar el qué dirán, los futuros esposos abrieron las puertas de su casa en Miami para la revista People en Español para hablar sobre sus planes y dar detalles sobre cómo inició esta historia de amor entre un puertorriqueño de 29 años y una dominicana de 19 años.

"Somos como dos muchachos juntos, me gusta mi relación porque somos nosotros mismos", admitió Jorgina Díaz, más conocida como Yailin. Así mismo, comentó que los dos tienen un carácter bastante tóxico.

En cuanto el artista, aseguró que los dos tendrán varias giras a lo largo de este año, más resaltó que coincidirán en su mayoría de shows, pues serán en las mismas ciudades. De esta forma revelaron que ella estará estrenando música nueva.

Con ella no tengo que estar escondiéndome de ninguna forma, ni cambiar nada.

Recientemente pudieron vivir uno de sus mayores sueños, que fue la mudanza definitiva de Yailin a Miami, ya que el proceso de su visa se aceleró y pudieron reencontrarse rápidamente.

¿Cómo se conoció esta pareja?

Al hablar de cómo se enamoraron, la pareja le comentó a People en Español que fue por medio de Instagram y que la cantante fue quien dio el primer paso al enviarle un corazón por mensaje interno. Al confesar esto, el puertorriqueño agregó: "le fui a escribir por Instagram porque yo sabía quién ella era, y ella ya me había escrito, ella me había mandado un corazón. ¡Y yo sabía que ya yo había coronado!".

En medio de esta entrevista, la dominicana expresó como se siente al lado del artista, pues afirmó que él la trata como una reina, "es diferente, siento que lo que tengo con él nunca lo había vivido ni lo había sentido por otra persona".

Aunque ya ella se encuentra radicada en Miami, dejó en claro que continuará viajando a su tierra natal para visitar a su madre, quien es su todo, ya que cuando era pequeña su padre murió en un accidente automovilístico.

Otro de los detalles que más llamaron la atención en esta exclusiva fue que dieron a conocer que la mujer aún no ha conocido al hijo del intérprete de 'McGregor' , pero que lo hará pronto. "Mi hijo está bien, está en Puerto Rico con la mamá. Todavía no la conoce porque Yailin acabó de llegar a Miami y el nene está en Puerto Rico porque él estudia allá", le contó al medio.

Luego de esto, revelaron detalles sobre el deseo de tener hijos en el futuro, por lo que ella no pudo contenerse y detallar que le gustan mucho los niños y que la hacen devolverse en el tiempo, por lo que se siente pequeña de nuevo.

¿Qué opinan de las críticas?

Tras todos los comentarios negativos que han recibido por medio de las redes sociales, la pareja aclaró que ya se acostumbró a esto y que dejaron de darle importancia a ello. Sin embargo, el cantante urbano confesó que a veces no le gustaría ser tan famoso para así poder realizar cosas normales.

Él sí sabe quien soy en realidad. La gente nada más ve lo que sale por redes. Es algo normal ya. Uno se levanta famoso y se acuesta famoso. No lo digo ni fronteando, pero así es. Uno se acostumbra y ya.

Finalmente detallaron que aún no se han casado, poniendo fin a rumores que estaban circulando en los que se hablaba de que la boda ya se había llevado a cabo, y dijeron que por el momento no tienen ni fecha ni lugar, pues están planeándolo todavía.

"Nosotros somos nosotros, la misma persona en cuerpos diferentes", afirmó Yailin. Mientras que Anuel concluyó al decir: "es lo mejor que me ha pasado. Me da paz, me da felicidad".