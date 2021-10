Érika Zapata, de Noticias Caracol, confiesa que no son fáciles las críticas que recibe por su voz

Érika Zapata es la encargada de contar lo qué pasa en Medellín para Noticias Caracol , ha estado durante años luchando para ganarse un puesto en la televisión sin darle importancia a las constantes críticas que recibe por su particular voz e incluso es la presentadora de 'La finca de hoy', donde invita todas las mañanas a dar un recorrido agropecuario por Colombia.

En agosto la periodista habló con Suso y reveló que ha sido despedida de varios empleos por su estilo periodístico, su tono de voz y las palabras que usa con motivo de tener una cercanía amena con los televidentes. Sin embargo, ha podido superar diferentes pruebas y darse a conocer en la región que cubre.

Aunque la antioqueña se ha mostrado segura de lo que es e intenta no ponerle atención a los malos comentarios que recibe, manifestó hace poco que hay momentos difíciles por más que se muestre fuerte, esto dijo a través de su cuenta de Twitter:

"A veces uno se muestra fuerte, pero hay momentos difíciles. Me da duro tantas críticas por mi voz. Más aún que lo hagan otras mujeres y hasta colegas de otros medios. Entiendan que somos diferentes, que la calidad de ser humano no la determina lo superficial", comentó.

Ante el tuit, su nombre fue tendencia y a pesar de que lamenta que sus propios colegas comenten sobre su forma de expresarse, recibió el apoyo de muchos usuarios que manifestaron que admiran su trabajo y otros periodistas que le regalaron algunos consejos basados en su experiencia.

"No permitas que la mirada de los otros y casi siempre las iguales te definan", fue el comentario que recibió por parte de la periodista Mábel Lara; "Fabulosa. La clave es precisamente esa: ser y hacerlo distinto" de Vanesa De La Torre.

No obstante, hubo quienes argumentaron el por qué no les gusta escuchar a la periodista: "no creo que sea su voz... Es el sonsonete paisa arrastrado que usted misma se encarga de hacer más notorio" y "la voz (tono y timbre) no creo sea el problema; en lo personal, a mí no me gustan algunos adjetivos que utiliza", fueron otros de los comentarios.