'Epa Colombia' revela que en menos de una semana logró pagar millonaria multa

La famosa empresaria Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’ , caracterizada por su polémica vida y estar en el ojo del huracán debido a la condena impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá que la dejaría 5 años en prisión, sorprendió a sus más de 4,5 millones de seguidores con la noticia de que podrá pagar la deuda de más de 400 millones de pesos.

Esta multa fue impuesta por los actos de vandalismo que cometió en Transmilenio durante el paro nacional de 2019.

Pese a que la influencer no ha ido a prisión, sí tendría que pagar esta deuda tal y como lo manifestó en sus redes, lo que no todos se imaginaron es que lograra cancelarla en tiempo récord con ayuda de su negocio de keratinas.

En Instagram la empresaria compartió un clip junto a su novia contándole a sus seguidores que se sentía muy feliz por pagar la deuda en menos de una semana, además agregó un texto agradeciéndole a todas las personas por comprar sus productos y permitirle “callar la boca a miles”.

“Muchas gracias por comprarme, creí que no lo lograría, antes del primero de septiembre obtuve el dinero gracias a ti. Me has ayudado demasiado tuve días super difíciles, también hoy pude pagarle al abogado y pude comprar varias cosas que me hacían falta en mi empresa”, escribió ‘Epa Colombia’ en el post.

“Le callamos la boca a miles, tú sabes amiga que somo una y la misma”, agregó.

Vale la pena recordar que la empresaria compartió en redes hace unas semanas que vendería gomitas para el cabello para lograr pagar la deuda, algo que muchos veían lejano, pero como ya se mencionó lo logró en poco tiempo.

Además, ‘Epa Colombia’ compartió en la cuenta oficial de su empresa un post que ha llenado de motivación a miles de personas resaltando su inspiración y admiración por ella al lograr y crecer de la manera en que lo ha hecho.

“Soy la reina de las keratinas, revolucionando la industria capilar”, escribió.