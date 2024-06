Epa Colombia invertirá una fortuna en cirugías y reveló que se retocará cuatro partes del cuerpo

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde recoge más de cinco millones de seguidores, que está en búsqueda de un buen cirujano plástico para someterse a algunas intervenciones estéticas.

Según expresó, le gustaría visitar el quirófano para hacerse un par de arreglitos en cuatro partes diferentes del cuerpo, tal es el caso de la nariz, el mentón, los senos y el abdomen, quienes se han visto afectado no solo por el nacimiento de Daphne Samara, sino también por algunos golpes que ha sufrido.

“Hace uno o dos años, después de hacerme la nariz, me puse a tomar y una borracha me pegó y, ¿sí ves que acá se ve un poquito quebradito? Me tocó ponerme un injerto. Amiga, este mentón tan horrible se me subió en el embarazo, entonces me río y está acá pegado. Los senos me quedaron escurridísimos”, explicó.

Asimismo, dijo que quiere disminuirse el tamaño de los pechos y pasar de esta forma de prótesis de 330 centímetros cúbicos (CC) a unas de 280; sin embargo, señaló que aún no tiene muy claro si desea hacerse dicho proceso en Medellín o en Bogotá, pues considera que hay especialistas muy buenos en estas dos ciudades.

La fortuna que invertirá Epa Colombia en sus cirugías

La creadora de contenido digital aclaró que, aunque sí desea gastar una parte de su dinero para mejorar físicamente, también planea hacer un canje con algún cirujano que esté interesado en obtener publicidad.

De esta forma, tiene previsto que los senos y el suave brisas (procedimiento de lipoaspiración bajo anestesia local) se lleven a cabo bajo un intercambio de servicios, mientras que para la nariz, por ser un tratamiento en el rostro, sí pretende sacar de su propio bolsillo.

De acuerdo con lo mencionado, tendría que pagar alrededor de 20 o 30 millones de pesos para ello, agregando que con todo esto quedaría lista para mostrarse al mundo como si estuviese preparada para dar a luz al segundo bebé.