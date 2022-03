Entre risas, Juan Diego Alvira echó al agua a Alejandra Giraldo en plena emisión de Noticias Caracol

En más de una oportunidad Juan Diego Alvira ha demostrado ser un profesional espontáneo a la hora de presentar en Noticias Caracol, lo que le ha permitido ganarse el cariño de miles de personas que disfrutan de la primera edición del programa. Recientemente, el periodista generó risas luego de que echara al agua a su compañera de set Alejandra Giraldo, pues creyeron que no se había alcanzado a escuchar un sonido que hicieron durante un pequeño corte a comercial.

"No se alcanzó a escuchar, tranquila, no se alcanzó a escuchar que se pegó una caída tremenda el tarro, el termo", comentó el presentador mientras Giraldo se reía de la situación. Según mencionaron, frecuentemente esconden el recipiente para que no les cause molestia visual a los televidentes. "El termito del agüita, para que no dañara el entorno de oficina de trabajo, pero bueno, cosas que pasan ala aire", respondió Giraldo.

Juan Diego Alvira echó al agua a su compañera con un secreto que guardaba pic.twitter.com/iyKuVxpFaj — Ana (@PuraCensura) March 31, 2022

El gracioso momento fue replicado por una usuaria de Twitter identificada como Ana, quien no dudó en asegurar que revelaron un secreto que guardaban en las grabaciones y que ahora gran parte de los colombianos conocen. Rápidamente los internautas reaccionaron a la publicación, dándole 'me gusta', retwiteando el contenido y haciendo algunos comentarios graciosos.

Esta no es la primea vez que Alvira hace uso de su buen sentido del humor durante una emisión en vivo. Constantemente acostumbra a preguntarles a sus compañeros por detalles que se escapan de las cámaras como cumpleaños, la manera en que lucen y hace múltiples preguntas sobre los temas que abordan.

