¿Encontró un nuevo amor? Fans de Andy Rivera creen que tiene un romance secreto

Parece que Lina Tejeiro ya es cosa del pasado, ahora Andy Rivera es tema de conversación en redes sociales gracias a un cruce de mensajes con una apuesta y sensual usuaria de Instagram. El revuelo comenzó cuando Karen Méndez comentó una publicación del artista y la respuesta llamó la atención de muchos cibernautas.

El intérprete de 'Pa' que me recuerdes' la llamó "mi amor" y puso un emoticón de corazón, luego de eso los comentarios no se hicieron esperar. Los seguidores de Rivera no pasaron por alto el detalle y empezaron a rumorar que esta mujer sería su nueva pareja sentimental.

Mientras unos pensaban que todo se trataba de un romance oculto, otros prefirieron creer que su relación era estrictamente laboral, ya que algunos internautas habían comentado que les gustaría escuchar un remix de ellos dos.

Hasta el momento ninguno se ha pronunciado para desmentir la versión que se ha divulgado o confirmar su relación. Lo único que se sabe a ciencia cierta sobre el asunto es que esta mujer ha cautivado a muchos usuarios de la red social con su innegable belleza.