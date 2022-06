Emily se confiesa acerca de su estrategia con Ceta y cómo está actualmente su relación amorosa

Uno de los momentos que más se robó la atención de los amantes del Desafío The Box 2022 fue cuando Emily y Ceta conocieron por primera vez El Cubo , en donde pudieron no solamente aprender más el uno del otro, sino que, al parecer, dejaron salir a flote algunos de sus sentimientos de atracción. Sin embargo, la tensión estaba en que ambos Súper Humanos mantenían relaciones amorosas que preocuparon a quienes vieron este apasionado momento.

A pesar de que este acercamiento no pasó más allá de esto, pues no se les volvió a ver en situaciones románticas, unas declaraciones de la amazónica dejaron sin palabras a sus compañeros, pues no podían creer que su acercamiento al llanero se había dado por pura estrategia, puesto que consideraron que todo era cierto y que ella se había dejado encantar por este participante.

Te puede interesar: La sorpresa de Ceta al saber la estrategia de Emily les recuerda a los usuarios la cara de Olímpico

Publicidad

Tras su salida definitiva de la competencia, la gran pregunta de los televidente era si su relación se iba a mantener o si lo sucedido con Ceta iba a ser un punto de quiebre en esta pareja.

Es por eso que la exintegrante de Gamma y Alpha habla de aquellas cosas del capitán de Beta que llamaron su atención y un poco de lo que pudo conocer de él como persona, dejando en claro cómo quedaron las cosas entre ellos. Así miso, exalta que está a la espera de que este desafiante cumpla su promesa de regalarle su sombrero en el momento en el que abandone la competencia, pues está segura de que es una persona con palabra.

Conoce más: ¿Tiene novio o ya le terminaron? Gamma molesta a Emily por haber tenido una aventura con Ceta

Por otro lado, confiesa la charla que tuvo con su novio antes de ir a la Ciudad de las Cajas, pues para ninguno de ellos era un secreto la aventura a la que se iba a afrontar. Además, resalta algunos de los planes que tiene a futuro luego de haber atravesado una de las mejores experiencias de su vida.

Aunque Emily acepta que no fue en busca del amor en El Desafío, pues para ella lo primordial era comprobarse así misma de lo que era capaz, menciona lo que se fue dando prueba a prueba.