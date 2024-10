Ella es la hija mayor de La Gorda Fabiola: Quién es su padre y qué ha pasado con su vida

Este 19 de octubre se cumple un mes del fallecimiento de Fabiola Posada, más conocida en el mundo del entretenimiento como La Gorda Fabiola , quien murió a los 61 años en una clínica de Bogotá. Desde su despedida, muchos han estado pendientes de su núcleo familiar; por eso, ha tomado más fuerza el nombre de su hija, Alejandra Valencia.

Quién es la hija mayor de La Gorda Fabiola

La reconocida humorista de Sábados Felices antes de contraer matrimonio con Nelson Polanía estuvo casada con el psicólogo Mauricio Valencia, con quien tuvo a dos hijos: Alejandra Valencia y Juan Sebastián Valencia. Años después quedó embarazada del famoso, dando a luz así a David Polanía.

La hija mayor de La Gorda Fabiola ha destacado no solo por su boda con Jhonatan Cortéz, sino también por el contenido que publica, pues ha demostrado que es una gran cantante y que disfruta de hacer la mayoría de las actividades de su día a día con música.

Aunque comparte gran parte de su rutina en las plataformas digitales, la hija mayor de Posada ha resaltado por estar alejada de las cámaras que rodeaban a su madre; sin embargo, desde que afrontó el duelo por su partida, se ha mostrado más en la red para hablar de salud mental y exponer cómo ha sido su proceso.

Una de sus más emotivas publicaciones tuvo lugar pocos días luego del deceso de la comediante, dado que se tomó su cuenta oficial de Instagram para recordarla con cariño por medio de una foto que se tomaron en vida y que probaba que su relación era muy alegre.

"Solo me queda seguirte diciendo gracias. Gracias por hacer de mí lo que soy, por enseñarme a ser valiente, a ser guerrera, a vivir cada momento y disfrutarlo como si fuera el último y a hacer cada cosa que hiciera con amor. Con amor te cuidé cada día de mi vida, hasta el último tuyo y me entregué por completo a ti como tú lo hiciste por mí. Me quedo con lo bueno que me dejaste, con tu bullying, tu humor, tus carcajadas, tu simpatía, tu autenticidad, tu don de gente, tu olor", escribió en aquella oportunidad.

