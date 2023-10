El papá de Miley Cyrus, Billy Ray, llegó al altar con su novia 30 años menor

El cantante Billy Ray Cyrus confirmó a través de sus redes sociales que se casó con su novia, la también intérprete Firerose, con quien tiene una diferencia de edad más o menos de 32 años y a la que conoció en el set de Hannah Montana cuando su hija era la protagonista.

Antes de estar junto a la joven, el papá de la reconocida vocalista Miley Cyrus estaba casado con Tish Cyrus, mamá de la cantante y de sus otros cuatro hijos, quienes parecen haberse dividido entre los dos.

Y es que algunos rumores indicarían que la intérprete de ‘Angels like you’ no estaría de acuerdo con la relación de su papá, al igual que dos de sus hermanos, quienes se enteraron del romance y cortaron todo tipo de comunicación con él. Aunque no está confirmado, la razón de la molestia tendría que ver con la gran diferencia de edad entre los dos.

Parece que Noah y Braison sí están del lado de Billy Ray y una muestra de ello sería su ausencia al matrimonio de su mamá, que tuvo lugar hace unos meses. En este evento, Miley incluso fue una de las damas de honor.

Por ahora es incierto si alguno de los hijos de la expareja asistió a la boda entre Cyrus y Firerose, sin embargo, ellos han dicho que este fue uno de los mejores días de su vida, así lo publicaron en sus redes sociales.

Un carrusel de tres fotografías muestra a la pareja muy enamorada y conmemorando el especial momento, allí se puede leer “10/10/23 será siempre un día hermoso y alegre en el que nuestras almas se unieron como una sola en sagrado matrimonio”.

Adicionalmente, escribieron que fue una celebración perfecta y etérea del amor, mucho mejor de lo que se pudieron imaginar. En el texto no hay mención a sus hijos, por lo que sus seguidores se preguntan si, quienes aún lo apoyan, representaron una parte especial.

Finalmente, la pareja escribió “para los dos el momento en el que escuchamos al pastor decir ‘Billy Ray y Firerose Cyrus, los declaro marido y mujer’ fue un instante sagrado en el que nuestro nuevo, para siempre, empezó”.