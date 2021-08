El nuevo emprendimiento de Epa Colombia con el que pretende pagar multa millonaria

Luego de que El Tribunal Superior de Bogotá diera a conocer la sentencia de Daniedy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia , su caso a vuelto a ser protagonista de diferentes plataformas digitales y redes sociales, donde las opiniones han abierto un gran debate. Según se conoció, la influenenciadora tendrá que pagar 63 meses de cárcel, más una multa de de 472 millones de pesos.

En un principio, la multa tenía un valor de más de 800 millones, pero consiguió que el juez rebajará un 50 %. Mientras que la mujer quiere apelar a prisión domiciliaria, antes de ser ordenada oficialmente su captura, sabe que no puede quedarse quieta y debe manejar muy bien sus finanzas, pues ha resaltado su labor como empresaria y el sustento que representa para varias familias; es por eso que habló de su nueva apuesta comercial.

Epa Colombia compartió, a traves de las historias de su cuenta de Instagram, que saldrán sus gomitas de biotina para la anticaída y crecimiento del cabello, luego de recibir la autorización del Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos).

“Ya me entregaron el Invima, entonces ya muy pronto van a salir”, aseguró Barrera agregando que quienes tengan el producto deberan comer 2 gomitas por día y en 8 días empezarán a ver los resultados.

Seguido de mostrar sus nuevos productos, Epa Colombia afirmó que quiere pagar todo lo que tiene pendiente y para seguir creciendo, pues sus planes personales y los sueños de ayudar a sus familiares, tendrán que esperar.

Publicidad

Acá parte de su testimonio:

Luego de que se conociera su condena y rota en llanto, la joven pidió a la justicia una segunda oportunidad y relató lo difícil que ha sido la situación para ella:

“Amiga, yo realmente estoy muy triste y esto que me está pasando no se lo deseo a nadie. Yo cometí un error, yo le dije a la Fiscalía que le pagaba con las keratinas mes a mes, pero que no quería ir a la cárcel, que me diera una segunda oportunidad porque yo generaba empleo. La fiscalía no me ha querido ayudar”, fueron las primeras palabras que se conocieron de Daniedy Barrera.