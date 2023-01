"El mensaje se salió de control": Kimberly Reyes recibe amenazas al opinar sobre Miss Universo

Llueven críticas sobre la actriz colombiana Kimberly Reyes , luego de que aprovechara el concurso internacional de belleza Miss Universo 2021 para emitir juicios de valor sobre una de las candidatas más queridas por el público. Se trata de la representante de República Dominicana, Kimberly Jiménez, quien quedó seleccionada dentro de las cinco finalistas del certamen.

"No supero a Dominican Republic, no se ha dejado caer ese postizo de cola de caballo", fue el comentario que hizo Reyes en su cuenta de Twitter , lo que generó diferentes reacciones por parte de los usuarios, quienes rechazaron categóricamente la forma en que dio a conocer su punto de vista.

Recientemente, la mujer se tomó sus redes sociales, más específicamente su cuenta de Instagram en donde reúne casi 4 millones de seguidores, para hacer una aclaración sobre el tweet que compartió y para pedir su más sincero perdón a las persona que se ofendieron por su comentario.

"De verdad que le pido mil disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas o que haya sentido que ofendí a su candidata", comentó la modelo en la plataforma.

Además, añadió que la situación se salió de control porque precisamente Jiménez era una de las reinas que más le gustaba.

"Esta fue de mis candidatas favoritas y cuando hice el tweet no me refería a nada ofensivo contra de ella, sino que quería verla ya sin el postizo de cabello, me hubiera encantado que se lo hubiera soltado, pero no fue nada ofensivo. En este momento estoy recibiendo mensajes de muerte, amenazas, son unas cosas que lamento mucho que el tweet haya ofendido a la personas", puntualizó la modelo.

Muchos internautas se han tomado las plataforma digitales para opinar sobre los sucedido. "Piensen antes de hablar", "la verdad yo vi el comentario y pensé que no debió hacerlo, estuvo un poco fuera de lugar", "el problema es que no se mete con una candidata, se mete con un país", "dio papaya ella criticando, ahí están los resultados", "la pusieron en su sitio, como se creen perfectas", son algunos mensajes que se leyeron.