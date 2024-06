Él es el hijo que pocos conocían de Frank Solano, presentador de La Red

Frank Solano se ha convertido en uno de los presentadores más importantes de Colombia gracias a su extensa trayectoria en los medios de comunicación y el gran trabajo que realiza en el programa La Red que se presenta todos los fines de semana.

Pese a que siempre se ha caracterizado por ser una persona reservada, Solano hace poco compartió en su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene más de 90 mil seguidores, una fotografía junto a su hijo.

Mira también: El Fisgón encontró a Frank Solano en el concierto de Silvestre Dangond, ¿dormido?

Se trata de Elkin Solano, quien ya lo convirtió en abuelo. En la instantánea, que ya recoge casi dos mil ‘me gusta’, se logra observar su gran parecido físico, pues tienen piel morena, ojos oscuros y hasta llaman la atención de los internautas porque posan prácticamente igual frente a las cámaras.

Diferentes admiradores de Solano aprovecharon para elogiarlos: “tu hijo es sencillamente bello”, “Muy guapos los dos. Bendiciones. Soy fan de Frank Solano, me encanta por culto, filósofo y por su humor con educación. Saludos afectuosos desde Nicaragua”, “cómo me gusta este par de Solanos”, “inteligente ese hombre. No es un periodista cualquiera. Da gusto oírte conversar así sea de farándula, le pones tu sabiduría e historia”, son algunos de los mensajes que se destacan.

No te pierdas: Dinastía Romero: Frank Solano conoce más sobre estos artistas que han fortalecido el vallenato

Publicidad

Frank Solano se conmovió en La Red al hablar de su hijo

En el marco de la celebración del Día del Padre el pasado 16 de junio, muchos han revivido un episodio de La Red emitido en 2023 donde Mary Méndez, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo, y Carlos Vargas lo sorprendieron con un regalo.

Publicidad

La producción se encargó de entregarle un portarretrato con la foto de él y su hijo, lo que llegó a ponerlo nostálgico. Vargas le preguntó el significado que Elkin Darío tenía en su vida, por lo que Solano contestó: “cómo será que es el heredero, mis cosas están a nombre de él, es a la única persona que le consulto si le gusta o no algo en mi vida. Es todo, pero al mismo tiempo nada porque no voy a dejar de vivir”, expresó.

Te puede interesar: Frank Solano nos muestra su casa de campo que construyó en plena pandemia del Covid-19