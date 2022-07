Duván Niño, del Desafío, sueña con abrir un box de crossfit: "no sé cómo, pero lo voy a hacer"

Duván, el más reciente eliminado del Desafío The Box, se destacó a lo largo de la producción por su sentido del humor, compañerismo y habilidad física para cada una de las pruebas en La Ciudad de las Cajas. En esta oportunidad, el Súper Humano visitó las instalaciones de Caracol Televisión para hablar de su paso por el reality y aprovechó para responder algunas preguntas curiosas sobre su vida.

A sus 25 años, este representante de los santandereanos se mostró muy fiel a sus sentimientos al responder que no se casaría por interés y al confesar que no volvería a perdonar una infidelidad, pues en alguna oportunidad llegó a ser traicionado tres veces por la misma persona, lo que lo hizo reflexionar sobre su vida amorosa.

"Es vivir sin gusto, yo digo, la felicidad de uno vale mucho como para entregársela a alguien a cambio de algo (...) No siempre uno agrada toda la vida, por decirlo así, a alguien. Siempre hay momentos, como una montaña rusa", comentó refiriéndose a la conveniencia dentro de las relaciones de pareja.

Asimismo, contó otros detalles de su vida privada como el primer fracaso al que se enfrentó en su vida, su primer beso, la persona con la que más mantiene contacto por WhatsApp y muchas más revelaciones.

Proyectos después del Desafío The Box

Duván no dudó en confesar los planes que piensa emprender con su salida de la producción. En primer lugar, se encuentra el hecho de volver a estudiar su disciplina deportiva para retomar su participación en las competencias. De igual forma, resaltó que quiere lanzar al mercado su propio negocio enfocado en la vida saludable, lo que supondrá un gran reto que desea superar.