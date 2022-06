¿Es culpable? Duván le ofrece disculpas a Dani por el chaleco de sentencia en el Desafío The Box

El Desafío The Box con cada una de sus pistas en las Ciudad de la Cajas ha puesto a prueba a los Súper Humanos que han estado dentro de ellas, sacando lo mejor de sí mismos a nivel físico y atlético, sin embargo, terminada cada ronda, un lado más humano y reflexivo sale a flote entre ellos.

En este caso, Duván y Dani, integrantes del equipo Alpha, tuvieron un momento en donde se expresaron abiertamente al ser los dos primeros sentenciados del ciclo. Lo que más llamó la atención fue el noble gesto del santandereano con la boyacense, ofreciendo disculpas por lo sucedido en el Box Amarillo, viendo la derrota del conjunto morado, lo que significó un chaleco para la joven.

"Dani, disculpe por ese chaleco porque tuvimos un error al final por no observar bien, nos equivocamos", aseveró Duván en referencia a la confusión que tuvo junto a Tarzán, generando una ligera ayuda a Beta. Seguido a esto, la sentenciada comentó: "Pues nada, afrontarlo, pero no te voy a negar que me dio rabia, ni siquiera si el chaleco venía para mí o alguna de nosotras, la pista la teníamos sobrada(...)".

Seguido a esto, la nacida en Tunja finalizó diciendo: "Duván, retoma el cambio que habías tenido, te he vuelto a ver muy pasivo", afirmando lo que anteriormente había expresado Alexa, quien criticó fuertemente al hombre de 25 años, asegurando que el capitán de Alpha hizo el trabajo de él al llevarle el paquete de 15 kg que le correspondía.

Por el momento, quedan dos desafíos más antes de ir al Box Negro, donde ambos se tendrán que medir por la permanencia del juego, la cual se les ha puesto difícil al no contar con comida y los servicios básicos en su casa.

