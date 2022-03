Durante su paso por El Desafío The Box, Liz dividió opiniones entre los televidentes

Liz Torres , exparticipante del Desafío The Box quien hizo parte del equipo Omega, fue una de las Súper Humanas que más generó comentarios en las redes sociales.

Desde su aparición en la competencia, los colombianos destacaron sus atributos y belleza, los cuales son reflejo de su disciplina con el ejercicio y la buena alimentación.

Con gran convicción, esta representante de los pastusos quiso demostrar su fortaleza y habilidades en esta exigente competencia, sin embargo, tuvo una forzada salida.

Durante su última prueba, esta exparticipante tuvo un fuerte golpe, en el que sufrió la fractura de uno de los dedos de su mano, lo que le dio una incapacidad de 30 días, razón por la que no pudo seguir en el reality.

Durante el tiempo que pudo estar en la Ciudad de las Cajas, esta competidora cautivó a una gran cantidad de televidentes, que no solamente la apoyaron por su desempeño, sino también por su atractivo.

Esto causó que tuviese una gran cantidad de fanáticos que noche tras noche sintonizaron El Desafío para apoyarla y ver su desempeño en las diferentes pruebas.

No obstante, no todos fueron comentarios positivos, pues algunos televidentes aseguraron que no tuvo la fortaleza y la criticaron fuertemente tras no poder escalar, cómodamente, una pared que hacía parte de una de las pistas de la competencia.

Frente a esto, Liz escribió en sus redes sociales: "Lo más importante es aprender de los errores, trabajar en las debilidades, los momentos incomodos son los que nos dejan enseñanzas, nos permite crecer, volvernos más fuertes y nos cambian la vida."

Yo no pensé que existía en Colombia participantes del desafío más malos que JuanDa y Gaby hasta que ví a Liz sin ser capaz de subir una pared que como tal ni es un obstáculo de la prueba#DesafioTheBox2 pic.twitter.com/gDbsgn7h3G — Mars O (@DavidMa24120675) March 10, 2022