Dominic Wolf se comprometió con una santandereana: "mi primera y única novia"

Dominic Wolf, el influencer alemán que se enamoró de la cultura colombiana, se casará. Así lo dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que recoge más de un millón de seguidores que no dudan en reírse de sus ocurrencias y felicitarlo por cada paso que da tanto en su carrera artística como en su vida personal.

En una emotiva grabación, el creador de contenido digital mostró cómo fue la propuesta, pues le pidió a su pareja que se parara mirando hacia el mar para captar una fotografía mientras recreaba un corazón con las manos. El joven aprovechó el momento de distracción para arrodillarse y pedirle que fuera su esposa. Cabe aclarar que todo quedó inmortalizado en video gracias a la ayuda de los padres del extranjero.

“Sí, nos vamos a casar y la pedida de matrimonio fue muy especial (…) yo con el cuento de tomarle una bonita foto junto al amanecer y mis papás grabando (…) No se imaginan la felicidad que uno siente en un instante así y más cuando está con la persona con la cuál quiere compartir el resto de su vida”, expresó en el clip.

Posteriormente, Domenic Wolf publicó una galería con dos fotos. En la primera, mostraba una selfie junto a su prometida luciendo el hermoso anillo y, en la segunda, dejó ver cómo disfrutaban de la noticia en compañía de su núcleo familiar.

Las reacciones por parte de sus fanáticos no se han hecho esperar, ya que se han tomado ambos posts para desearles muchos éxitos en esta nueva etapa que emprenderán: ”Dios mío qué es esto tan lindo”, "apuesto a que ella es una colombiana”, “una pareja hermosa”, “que esta alegría no te la quite nadie”, son algunos de los mensajes que se leen.



¿Quién es la novia de Dominic Wolf?

Pese a que ha intentado tener su relación alejada de la prensa y de su trabajo en redes sociales, se pudo identificar que la novia de Dominic Wolf es Paula Montagut López, una santandereana que además destaca gracias a que es abogada constitucionalista.

Su belleza, sentido del humor y la forma en que se complementan la convirtieron en la primera novia del alemán y en el gran amor de su vida.