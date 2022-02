"Doble moral": Yina Calderón le respondió a Epa Colombia tras confirmar las cirugías que se hará

Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia , anunció por sus redes que pasará por un quirófano para realizarse diferentes intervenciones estéticas. A raíz de esto, la también empresaria y Dj Yina Calderón, se refirió al comunicado con fuertes críticas y burlas, generando controversia con sus palabras.

Y es que los comentarios de Calderón se originan debido a que en su momento ella se iba a realizar diversos retoques por medio del bisturí, por lo cual generó múltiples reacciones en Internet, una de ellas por parte de Epa Colombia, quien lanzó un fuerte mensaje respecto a todas las operaciones que se estaba realizando Yina en ese momento y en donde agregaba: “no me voy a hacer más cirugías, no me voy a tocar más la cara ni el cuerpo, amor”.

Publicidad

Te puede interesar: Viral: gatita ciega es adoptada y causa sensación en las redes sociales

La empresaria de las fajas, concluyó con las siguientes palabras: “no escupan para arriba, porque en la cara les puede caer”, agregado: "si ve la gente de doble moral, falsos. Por eso es mejor ser lo que es, no tratar de caerle bien a toda la gente”, mencionaba en su cuenta de Instagram .

Publicidad

Intervenciones como borde mandibular, rinomodelación, bótox, hilos tensores y menoplastia fueron algunas de las mencionadas por la controversial influencer, la cual ha sido tendencia por sus declaraciones o acciones, el más reciente, su ruptura amorosa con la jugadora de fútbol Diana Celis.

Publicidad

Hasta el momento Epa Colombia no se ha pronunciado al respecto sobre las declaraciones de Yina Calderón , se espera que en los próximos días comparta a través de las plataformas digitales la evolución que tuvo su cuerpo; sin embargo, para sus fanáticos quedan por resolver otros asuntos relacionados con su expareja sentimental que incluyen elementos de valor como un apartamento, una camioneta y hasta dos motocicletas.

Ver más: