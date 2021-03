Diva Jessurum rechazó la propuesta de un seguidor que le ofreció ser donante de esperma

La periodista Diva Jessurum decidió unirse, al igual que otros famosos de la televisión colombiana, a la dinámica de 'Preguntas y respuestas', en donde sus seguidores tuvieron la oportunidad de conocer un poco más sobre su vida privada. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la particular propuesta que le hizo un usuario de la plataforma.

En sus historias se pudo ver el momento en el que uno de sus fanáticos le pregunta si estaría interesada en que le regalara su esperma para poder tener hijos, a lo que la presentadora respondió sin vacilar que agradece enormemente el ofrecimiento, pero que ya no está dentro de sus planes ser madre.

"Gracias, muy lindo detalle. Un tiempo sí quise tener hijos, pero ya no. Estoy súper feliz así y agradecida por no tener hijos. Varias personas me han ofrecido y la respuesta es la misma: gracias, pero no gracias", comentó Jessurum, a través de la plataforma.

También aseguró que está en una etapa de su vida en la que no se cambiaría por nada ni por nadie. La contundente historia en el perfil generó una gran acogida por parte de sus fanáticos, ya que consideran que la respuesta fue lo más amable y respetuosa posible.

La respuesta provocó cientos de comentarios como: "qué pregunta tan fuera de lugar el de ese tipo tan atrevido. A ella lo que le sobra es macho, no ve como está de regia y bella", "¿cuál es la necesidad de la gente de hacer que toda mujer tenga hijos? Ridículos", "así es. Diva, eres de las mías", entre otros mensajes.

La mujer también aprovechó el espacio para agradecer a todas las personas que están pendientes de los contenidos que comparte porque ha recibido todo su apoyo y cariño. "Es un regalo de Dios saber que cuento con este apoyo, pero no gracias", puntualizó.