¿Desagradecido? Gabriela Ísler lanzó fuertes declaraciones sobre su ex Mauro Urquijo

La relación entre Gabriela Ísler y Mauro Urquijo fue bastante polémica mientras estuvieron juntos, pues su matrimonio estuvo marcado por hechos como la filtración de videos íntimos, desnudos y el poliamor, algo que fue muy criticado por sus seguidores en las redes sociales.

Varios de estos actos hicieron que la expareja fuera tendencia constantemente, ya que alrededor de ellos siempre hubo un sinfín de comentarios y rumores con respecto al camino el cual iban a tomar.

Por el momento, esta unión se terminó, noticia que no sorprendió a quienes estaban al tanto de este par, pues tiempo atrás se conocían algunas declaraciones sobre la ruptura.

Es por ello que durante una reunión con Yina Calderón , a quien se le ha visto bastante cercana a la modelo, la mujer estaba dispuesta a interpretar una canción que iba dirigida al actor.

Antes de que esto tuviese lugar, la creadora de contenido le pidió a la también deportista náutica que le enviara unas palabras a su expareja, por lo que a través de un micrófono dijo que "fue un desagradecido ese h*#!/&!", ¡me pagó mal!".

En medio de las risas de todos los presentes, Gabriela Ísler no se quedó callada y exaltó que "después de tres años ahora ya no es gay", haciendo referencia a que la orientación sexual del actor no era la misma que en el momento en el que se casaron.

