¡Derroche de sensualidad! Karol G posó ligera de ropa para presumir sus atributos

Todas las miradas están puestas sobre Karol G , pues poco después de deslumbrar a sus seguidores con los costosos regalos de cumpleaños que le dio a su novio Anuel AA , la cantante decidió publicar una serie de fotografías en las que dejó al descubierto su belleza.

La intérprete de 'Bichota' posó sin brasier, con unos pequeños pantis blancos de encaje y una toalla, que tenía como objetivo cubrir sus glúteos y su protuberante busto. Las dos primeras instantáneas son un abre bocas de la gran sorpresa que se encuentra al final, pues solo revelan su tonificada y bronceada espalda, dejando así a los internautas expectantes.

En la tercera fotografía, la cantante cambió la toalla por un gigante oso de peluche, que ocultó gran parte de su cuerpo, pero así mismo destacó sus envidiables curvas. En la descripción del post la paisa le hizo una difícil petición a sus seguidores: "No mires", escribió, pero seguramente más de uno hizo caso omiso, ya que es imposible pasar por alto su escultural figura.

La publicación tuvo tanto éxito que los halagos no paran de llegar. "Diva hermosa", "Hermosa, preciosa bella, divina, mamacita, apoteósica", "Me enamore", "Sos la reina", "Me mataste no puedo dejar de mirarte", escribieron algunos cibernautas.