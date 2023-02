Dayro Moreno se pintó las uñas y generó diversas opiniones por su nuevo look

A lo largo de toda su carrera deportiva, Dayro Moreno ha sido objeto de varias críticas por parte de los seguidores de este deporte, quienes a pesar de destacar su gran talento con el balón, no pueden evitar estar inconformes con sus comportamientos fuera de la cancha, los cuales siempre han sido relacionados con la indisciplina.

Este tolimense se ha consagrado como uno de los delanteros más importantes del fútbol profesional colombiano, pues sus goles han cautivado a los amantes del balompié en suelo cafetero en los diferentes equipos por los que ha pasado.

No obstante, lo deportivo queda a un lado cuando se disponen a hablar acerca de Dayro Moreno como figura pública, ya que recientemente se ha convertido en tendencia en las redes sociales por causa de su nuevo look, pues mientras que algunos lo halagan por ser tan arriesgado, otros no consideran que sea apropiado para él.

Inicialmente, en la actualidad podemos ver al jugador del Once Caldas con el cabello de color plata, pues decidió decolorarse la parte superior de este, sin embargo, otro detalle fue el que llamó la atención de los hinchas.

Durante un partido de este primer semestre de 2023, disputado en el estadio de Palogrande, una de las cámaras de transmisión del partido captó cómo se veía el cabello del jugador por la parte de atrás, detallando que Dayro Moreno está empezándose a quedar calvo.

Dayro Moreno se rehúsa a ser calvo pic.twitter.com/aq4MEMrgF3 — Victor Cantillo 🔴⚪🙏🏻(Cantillista) (@Cantillista) January 31, 2023

Luego de esto, el futbolista del equipo manizalita compartió un video en sus redes sociales, en el cual muestra el particular manicure que se hizo, en el cual se puede ver el escudo de su actual club, un cielo con nubes, el número 17 y unos ojos. No obstante, esto generó opiniones divididas en sus seguidores, pues a algunos les pareció algo lleno de personalidad, mientras que otros aseguran que esto puede definir su orientación sexual.

"Hay cosas que sólo le lucen bien a DM17", "Cómo han cambiado los tiempos...desde cuándo los hombres se pintan las uñas", "El goleador se organiza como quiere", "Comprese una peluca en ves de uñas parcero", "El mejor 9 de la historia del fútbol colombiano, puede hacer lo que le dé la gana", "Eso pasa cuando alguien de mal gusto tiene plata, se hace unas estupideces", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.