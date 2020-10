Danna García confiesa que fue acosada por un director de Hollywood

Danna García ha estado en furor nuevamente por su personaje de Norma Elizondo en el regreso de Pasión de Gavilanes a las noches de Caracol Televisión. Recientemente, la actriz colombiana concedió una entrevista a Jomari Goyso, del programa ‘ Sal y pimienta ’, en donde habló de varios episodios de su vida, entre esos, el caso de acoso sexual en Hollywood.

“En Los Ángeles sí me acosaron. Siempre esta carrera se hace de momentos duros que nadie ve. Honestamente por eso nunca quise regresar a vivir a Los Ángeles. Un director me dijo: ‘Necesitas ser más sensual, necesitas mostrar más sensualidad cuando nos visites a nosotros’. O sea, no era actuando que necesitaba yo explotar más eso”, recordó Danna en la conversación.

No obstante, todo no quedó ahí y el hombre intentó sobrepasarse más con la bella actriz hasta el punto de besarla a la fuerza y tratarla de desvestirla, algo que ella mismo aclaró que nunca ha vivido en Latinoamérica durante su extensa carrera actoral.

“Esa misma persona me acuerdo que me invitó a una cena con [un famoso actor] y yo estaba fascinada y después de la cena me dice que subiera a su casa y yo: ‘no, yo me tengo que ir, yo tengo clases mañana en la escuela de actuación’. Y entonces me dijo: ‘no, no, rápidamente subimos’. Y en el garaje me agarró contra la pared, me empezó a besar y me empezó a tratar de desvestir, una cosa muy pesada que yo nunca viví en Latinoamérica”, contó la actriz.

Finalmente, pese al lamentable hecho, Danna García expresó que nunca lo denunció públicamente por recomendación de su mánager. Además, hasta el momento, no se conoce la identidad del hombre que la acosó.

“En ese momento yo le conté a mi mánager y mi mánager me dijo: ‘de eso no se habla, next. ¿Te pasó algo? ¿Hay que ir a la policía? Next’”, puntualizó Danna.