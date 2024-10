Daniela Pachón se despidió de un compañero de Noticias Caracol: Trabajó en el canal más de 26 años

El pasado 3 de octubre, el equipo de Noticias Caracol se despidió de uno de sus periodistas más importantes, se trata de Wilson Quimbay, quien trabajó 26 años en el canal, de los cuales 15 estuvieron dedicados cien porciento al programa que mantiene informados a los colombianos. De hecho, fue Daniela Pachón la encargada de despedir a su colega en medio de la transmisión en vivo.

Lo cierto es que las palabras de admiración para Quimbay no terminaron allí, pues la reconocida presentadora que hace dupla con Andrés Montoya y Alejandra Giraldo en la primera emisión del día apareció en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 130 mil seguidores para reconocer su trabajo.

Mira también: La famosa presentadora de Noticias Caracol que trabajó en veterinaria antes de llegar a televisión

“Hoy se jubiló el jefe de emisión a.m. de Noticias Caracol. Mis primeros años de reportería en el canal, búsqueda de historias y preparación de directos tuvieron gran influencia de sus exigencias y ejemplo. ¡Gracias por hacer parte de mi proceso de aprendizaje Wilson Quimbay! Admiración y gratitud”, escribió en la plataforma.

No te pierdas: La verdadera razón por la que Andrés Montoya no ha estado como presentador en Noticias Caracol

Junto al post, Pachón expuso una fotografía en donde se les logra observar abrazados en el detrás de cámaras, demostrando de esta forma que son muy cercanos no solo por la pasión que tienen por la reportería, sino también debido a la amistad que fueron conformando con los años.

Publicidad

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues muchos aprovecharon para desearle éxitos a Quimbay en esta nueva etapa de su vida.

Te puede interesar: ¿Qué ha pasado con José Fernando Patiño de Noticias Caracol? A esto se dedica actualmente

“Excelente periodista, te vamos a extrañar mucho, bendiciones”, “extiéndele porfa mis bendiciones”, “felicitaciones, excelente labor, gran periodista y profesional”, “buen descanso”, “qué alegría prender el televisor y encontrarte desde las 5:30 a.m., qué amanecer tan chévere”, “que disfrute mucho de ahora en adelante”, “a gozar esta nueva etapa, mi querido señor”, son algunos de los mensajes que se leyeron en la red.

Publicidad

Cabe aclarar que esta no es la primera vez que Daniela comparte algo relacionado con su labor diaria, pues constantemente deja ver cómo es la relación en el set de grabación y de qué manera llega todas las mañanas a las instalaciones del canal para cumplir con su jornada.