Daniela Legarda recordó a su hermano gracias a canción que sonó misteriosamente

El 7 de febrero de 2019, la vida de la familia Legarda cambió por completo, un oscuro capítulo marcó el inicio de una nueva etapa, que por desgracia han tenido que enfrentar con un integrante menos. La triste historia comenzó en Medellín, en el barrio El Poblado, cuando una bala perdida impactó la cabeza del cantante Fabio Legarda.

Ese día la suerte no jugó a favor del artista, pues luego del terrible suceso fue trasladado a una clínica en la que no pudieron salvarle la vida, ya que no contaban con los equipos necesarios para tratar la grave herida que tenía.

Un mes después de la muerte de Fabio, Daniela Legarda lanzó una emotiva canción titulada ‘Eterno’. En esta producción musical la influencer recordó algunos de los especiales momentos que vivió junto a su hermano y además ratificó que su amor sería algo que jamás se desvanecería.

Faltando pocos meses para cumplirse dos años de la dolorosa partida, Daniela Legarda ha vuelvo a recordar al cantante de la forma menos esperada. Según lo relató en un video, se encontraba realizando un en vivo con música de Carlos Vives en segundo plano cuando un misterioso suceso la hizo sentir la presencia de Fabio.

De acuerdo con la intérprete de 'Imaginando', el parlante en el que estaba reproduciendo música se detuvo y repentinamente en su computador empezó a sonar ‘Eterno’. De acuerdo con su versión, no entiende por qué sucedió, ya que esta canción no hace parte de ninguna de sus playlist y además no suele escucharla porque le es inevitable romper en llanto.