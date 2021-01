¡Cumplió la promesa! Pipe Bueno compartió imágenes de su gran transformación física

Recientemente, Pipe Bueno decidió contarle a sus fanáticos qué pasó con su cuerpo durante la etapa de confinamiento y el embarazo de su novia Luisa Fernanda W . El artista confesó que la poca actividad física y la mala alimentación lo llevaron a incrementar de peso y a adquirir una figura que desató burlas y críticas, pero esto ya es cuestión del pasado, pues reflexionó sobre el estilo de vida que estaba llevando y decidió implementar nuevos hábitos. El papá de Máximo se había comprometido a revelar imágenes de su nueva apariencia física cuando su post acumulara más de 5.000 comentarios, cuestión que tardó muy poco en hacerse realidad.

El artista cumplió su palabra y apareció nuevamente en redes, pero esta vez para hablar del positivo cambio corporal que está experimentando, gracias a su disciplina. El intérprete de 'Mi viejo', ha dedicado parte de su tiempo a realizar entrenamientos deportivos y esto en conjunto con una alimentación saludable le permitió decirle adiós al abdomen prominente que surgió en la cuarentena. Lleno de energía y felicidad, el cantante revelo detalles de su proceso y claro, presumió su tonificado cuerpo.

Al inicio del video, el artista aseguró que su vida ha cambiado y su motivación está al tope, pues los resultados son tan satisfactorios que tiene la intención de trabajar duro para lograr una transformación mayor. Sin más preámbulos, Pipe Bueno dio a conocer el clip en el que sin camisa, y al son del sencillo ' Se te nota', mostró muy orgulloso sus músculos. El cantante quiso convertirse en una inspiración para sus fans, por eso después de compartir su historia los animó a unirse a su reto, para obtener el cuerpo que tanto desean.

Los usuarios de redes quedaron sorprendidos con el cambio y no dudaron en halagarlo por su progreso, "Te demostraste a ti mismo que con disciplina todo se puede", "Me encanta ese cambio de estilo de vida", "Así es, si se puede y no se trata de vanidad es algo que va más allá de eso", "Excelente, así se empieza", "Qué buen cambio, excelente y muy notable", fueron algunos de los comentarios positivos que le enviaron los internautas.